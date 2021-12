Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie lubią pomagać. Ostatnio wzięli udział w kilku akcjach charytatywnych [zdjęcia]

Rzeźby Czesława Podleśnego w Pałacu Lubostroń: Zobacz wideo:

Uczniowie z 22 klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie przygotowali 22 paczki dla potrzebujących, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezentów było tyle, że skutecznie zapełniły większość głównego holu w "jedynce".

- Każda klasa przygotowała jedną paczkę. Są w niej niezbędne rzeczy. Koordynatorem akcji jest Anna Majewska-Gebler. Akcja wcześniej była organizowana kilkanaście razy - powiedział Marek Orzechowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie.

Podziękował także uczniom i ich rodzicom za przygotowanie każdej z paczek. Podarki odebrali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W imieniu wszystkich obdarowanych 22 samotnych i rodzin chciałam podziękować za empatię, za dobroć, którą przekazujecie w tych paczkach. Te osoby na pewno te święta będą miały umilone, będą zadowolone i będą wiedziały, że są w gminie Żnin osoby, które pamiętają o innych, słabszych osobach. Dziękuję też waszym rodzicom, to oni was wychowali, zaszczepili w was potrzebę pomagania. Wy też przekazujecie kolejnym pokoleniom, że pomagać warto i trzeba - powiedziała odbierając paczki Maria Bursztyńska, dyrektor MOPS w Żninie.