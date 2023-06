Uczniowie z niemieckiego Mannheim w Bydgoszczy czuli się jak w domu. Nawiązały się przyjaźnie

- Jeśli można skonfrontować swoje wyobrażenia z wyobrażeniami młodzieży z innych krajów, posługując się przy tym językiem obcym, poznając artefakty wspólnego dziedzictwa kulturowego, odkrywając zagrożenia współczesnego świata, ale również mosty łączące młodych ludzi, to jest to wartość nie do przecenienia - zaznacza Aleksandra Górna.

Po raz pierwszy gościli w Polsce i Bydgoszczy

Zostali bardzo serdecznie przyjęci

Jannik Kochen, nauczyciel matematyki w gimnazjum w Mannheim, zdecydował się na udział w wymianie z powodu zbyt małej wiedzy na temat swojego sąsiada zza Odry. Miał nadzieję, że zarówno on, jak i jego uczniowie, otrzymają lepszy obraz naszego kraju. I tak się stało. Wszyscy zostali serdecznie przyjęci, Bydgoszcz ocenili jako duże, piękne i czyste miasto. Smaczne jedzenie i sprzyjająca pogoda przyczyniły się do tego, że od pierwszych minut bardzo dobrze się czuli w naszym mieście.

Antonia Stüber, nauczycielka języka angielskiego, tak mówi o swoich wrażeniach z pobytu na wymianie: - Tydzień w Bydgoszczy przyczynił się do rozwoju polsko-niemieckich przyjaźni. Przez te kilka dni mogliśmy obserwować, jak nasi uczniowie w naturalny sposób porozumiewali się ze sobą po angielsku, niemiecku, czy po polsku, poznawali się, nawiązywali przyjaźnie. Obawy naszych uczniów, które mieli przed przyjazdem do Bydgoszczy, bardzo szybko zostały rozwiane.

Z innych krajów, ale bardzo do siebie podobni

Promise Udeoka była mile zaskoczona tym, że przez cały czas pobytu nie czuła się, jakby była w innym kraju. Wszyscy uczniowie z Niemiec byli zdziwieni dużym podobieństwem do polskich uczniów. Mieli wspólne zainteresowania, słuchali podobnej muzyki, śmieszyły ich te same dowcipy. Polskich uczniów z kolei zadziwiła duża otwartość młodzieży niemieckiej i chęć nawiązania kontaktów, wspólnego spędzania czasu. Mimo początkowej bariery językowej komunikacja między nimi przebiegała bezproblemowo i bezkonfliktowo.

Stwierdzili, że więcej ich łączy niż dzieli

Podczas pobytu w Polsce uczniowie z Niemiec gościli też w Trójmieście. Na pytanie o najpiękniejsze momenty wymiany prawie wszyscy wymienili grę w siatkówkę na plaży w Sopocie, wspólne wieczorne spacery po Bydgoszczy i dyskusje przy fontannach, grę w szachy czy w tenisa ze swoim partnerem, wspólną jazdę konną, wypady z rodziną do okolicznych miejscowości, warsztaty integracyjno-artystyczne, na których, jak wspomina Julia Maćkowska, było śmiechu co nie miara i okazji do lepszego poznania się. W trakcie "głupich i dziwnych ćwiczeń" uczniowie otworzyli się przed sobą i na siebie i zaczęli się czuć bardziej komfortowo ze sobą.

- I o to właśnie w wymianach chodzi! Oczywiście program realizowany w trakcie pobytu uczniów jest bardzo istotny, przygotowuje uczestników do tego, co jest istotą wymiany, a mianowicie poznanie nowych miejsc, obyczajów, tradycji i kultury. To także nawiązanie znajomości, relacji, które mogą przerodzić się przyjaźń, rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swojego partnera, nabranie pewności siebie i otwartości na innych. Bardzo optymistyczne jest również to, iż już po tygodniu wspólnie spędzonego czasu, stwierdziliśmy, że więcej nas łączy niż dzieli - podsumowuje Aleksandra Górna, germanistka z II LO.

Iwona Kretek, koordynatorka wymiany, a zarazem germanista z IV LO, stwierdza z satysfakcją, że znów było warto: włożyć mnóstwo wysiłku w przygotowanie, zgrać terminy, załatwić wszelkie formalności, a przede wszystkim poświęcić swój czas po to, by zobaczyć uśmiech na twarzach uczniów, poczuć ich entuzjazm i przyglądać się, jak zbliżają się do siebie, poznają się.