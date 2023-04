Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole wzięli udział w akcji Żonkile Małgorzata Chojnicka

Uczniowie klas IIa, IVa i IIIb z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole wzięli udział w akcji Żonkile. W tym roku odbywała się ona w ramach programu „Nie bądź obojętny. 80 rocznica powstania w getcie warszawskim". To już jedenasta edycja. Na lekcjach dzieci zrobiły żonkile z papieru na znak pamięci bohaterów getta warszawskiego. To bardzo ważna akcja społeczno-edukacyjna, bo nie wolno zapomnieć o ludziach, którzy stanęli do walki o godność, bo nie mieli przecież szans na zwycięstwo. Warto sobie wyobrazić, że za murami getta warszawskiego w okresie jego największego przeludnienia mieszkało 450 tysięcy Żydów. Honorową Ambasadorką akcji Żonkile jest Hanna Krall, pisarka i dziennikarka, autorka książki „Zdążyć przed Panem Bogiem".