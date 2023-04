80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Inowrocławianie uczcili pamięć ofiar tego zrywu

Hołd powstańcom z warszawskiego getta oddano dziś, 19 kwietnia 2023 r., przy nowopowstałym lapidarium znajdującym się na cmentarzu ul. Libelta w Inowrocławiu. Wśród wspominających bohaterów sprzed 80 lat byli starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska, sekretarz Aleksandra Szubarga, skarbnik powiatu Beata Zimon-Plaskota, Monika Dąbrowska, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji oraz Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza. Kwiaty składali też uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz Akademii Szkolnictwa AS.

80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim uczciła też m.in. społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Podjęto działania mające na celu pogłębienie wiedzy na temat Holokaustu i wydarzeń II wojny światowej. "Konopa" włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie kilku klas w czasie lekcji rozmawiali na temat sytuacji cywilów, przebywających w czasie powstania w getcie warszawskim oraz oglądali film "Zdążyć przed Panem Bogiem". Delegacja uczniów II LO wybrała się do siedziby starostwa, by symbolicznym żonkilem wręczonym wszystkim obecnym uhonorować ofiary powstania w getcie warszawskim oraz udała się do nowopowstałego lapidarium i złożyła hołd poległym. Podsumowaniem uroczystości było sadzenie żółtych żonkili na terenie szkoły przez 80 uczniów. Organizatorem Akcji Żonkile jest mgr Marta Gronowska.