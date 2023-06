Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zawitali do Grecji. Uczyli się i zwiedzali! Małgorzata Chojnicka

Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom. To okazja, by się pochwalić osiągnięciami czy innowacyjnymi metodami kształcenia. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie od lat nastawiony jest na współpracę międzynarodową, co mobilizuje uczniów do nauki języków obcych i budzi w nich ciekawość świata. Niedawno 25-osobowa grupa spędziła dwa tygodnie w Grecji.