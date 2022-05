Udany dzień polskich pływaków w Polish Open w Łodzi

W trakcie drugiego dnia Polish Open 2022 uhonorowano znakomitą pływaczkę, urodzoną w Łodzi Aleksandrę Urbańczyk-Olejarczyk – mistrzynię Europy, medalistkę mistrzostw świata.

– Ogólnie całą swoją karierę uważam za cudownie spędzony czas, choć oczywiście zdarza-ły się gorsze momenty – mówi Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. – Nie żałuję żadnych swoich decyzji, które podjęłam, nic piękniejszego nie mogło mnie spotkać w zawodowym życiu niż to, co dostałam w pływaniu. Nie chodzi tylko o medale, ale także olbrzymie po-zytywne emocje, ukształtowanie charakteru i wspaniałych ludzi, których poznałam w trakcie kariery. Pływanie zawsze będzie bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że moje symbo-liczne pożegnanie ma miejsce w Łodzi, w tym pięknym obiekcie, w którym miałam jeszcze okazję wystartować. Mam nadzieję, że minimum raz w roku będą tutaj gościły duże za-wody, bo to miejsce na to zasługuje.