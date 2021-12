Udany początek Jana Krzysztofa Dudy w mistrzostwach świata w szachach szybkich

– Jestem bardzo wdzięczny organizatorom z Polski, że mogę brać udział w takim wydarzeniu, a nie tylko w rywalizacji on-line – podkreśla Magnus Carlsen, mistrz świata w szachach. – Będę mówił chyba w imieniu wszystkich graczy, że dla nas to bardzo wiele znaczy, iż w tak krótkim czasie udało się zorganizować tak wspaniałą imprezę.

Polski arcymistrz wygrał cztery pierwsze partie, w piątej zremisował. – Faktycznie początek miałem doskonały, później zagrałem bardzo ciekawą, trochę szaloną partię i w efekcie mam 4,5 pkt na pięć możliwych do zdobycia – mówi Jan Krzysztof Duda. – To dobry start, lecz i tak decydujący będzie ostatni, trzeci dzień naszej rywalizacji – dodaje biało-czerwona nadzieja medalowa tych mistrzostw.

Przypomnijmy, początkowo mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych miały odbyć się w Kazachstanie, lecz tamtejsi organizatorzy w ostatniej chwili zrezygnowali. Światowa Federacja Szachowa, znając doskonale organizowane duże turnieje w Polsce, zdecydowała o przeprowadzeniu imprezy w Warszawie. Polska strona miała niewiele ponad dwa tygodnie, by podołać zadaniu. Trudno się zatem dziwić, że Arkadij Dworkowicz, prezydent Światowej Federacji Szachowej (FIDE) mówił o świątecznym cudzie: – Jestem bardzo zadowolony, że dotarłem do Warszawy. Ten turniej jest dla nas bardzo ważny i to, że się odbywa traktuję w kategorii małego cudu. Bardzo dziękuję polskiemu rządowi, Polskiemu Związkowi Szachowemu za to, że w tak szybkim tempie podjęli się wzywania organizacji mistrzostw świata. Bardzo się cieszę, że do Polski przyjechała światowa czołówka, która chce się zmierzyć w bezpośredni sposób a nie on-line. Spodziewam się wyjątkowych mistrzostw i fantastycznej atmosfery – dodaje.