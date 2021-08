Ukradł rower w Inowrocławiu. Długo się nim nie nacieszył

- Do przestępstwa doszło w piątek (23 lipca), kiedy to właścicielka jednośladu pozostawiła sprzęt przypięty do stojaka przy ulicy Kopernika w Inowrocławiu. Rower wartości 700 złotych zniknął - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy prócz ustaleń i informacji o sprawcy, starali się dowiedzieć, gdzie jest skradziony jednoślad.

- Zatrzymali do sprawy 21-letniego mężczyznę. Przyznał się do kradzieży roweru, który zuchwale odczepił od stojaka i nim odjechał. Już usłyszał zarzut kradzieży. Rower policjanci odzyskali. Już wrócił do właścicielki. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka.