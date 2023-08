UKS Mustang Wielgie przeszedł do IV ligi mazowieckiej, by się dalej rozwijać!

Od początku sierpnia drużyna UKS Mustang Wielgie przygotowuje się do rozgrywek IV ligi mazowieckiej. Już w czerwcu br. zarząd klubu w porozumieniu z władzami gminy Wielgie oraz zawodniczkami podjął decyzję o zgłoszeniu drużyny do rozgrywek IV ligi mazowieckiej. Decyzja ta była podyktowana troską o dalszy rozwój piłkarek. - Powodem przejścia do innej ligi była mała ilość drużyn w IV lidze kujawsko-pomorskiej – wyjaśnia trener Michał Ziemiński. – Zależy nam na regularnej grze w silnej i pełnej lidze. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu nasz zespół będzie się mierzył z takimi drużynami, jak m. in. Legia Warszawa, MUKS Praga Warszawa, Sportowa Czwórka Radom czy KS Gosirki Piaseczno. Jest to duże wyzwanie przed nami, ale mamy w swojej historii grę w II lidze i doświadczenie, które wtedy zdobyliśmy.