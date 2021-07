Ulewa w Karmelicie niedaleko Kcyni. Uszkodzony budynek gminny [zdjęcia]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Niespokojny poranek w Karmelicie obok Kcyni. Interweniowała straż pożarna

W sobotę, 17 lipca, ok. godz. 7:40 strażacy z OSP Kcynia oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Szubinie zostali zadysponowani na miejsce niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia. W miejscowości Karmelita (powiat nakielski, gm. Kcynia), wskutek ulewnego deszczu, doszło do przemoknięcia dachu na klatce schodowej. Woda dostała się do wnętrza gminnego budynku wielorodzinnego. Uszkodzeniu uległ niewielki fragment sufitu. Część tynku spadła na ziemię. Mieszkańcy, w obawie przed możliwym zarwaniem dachu, wezwali straż pożarną.

Na miejsce przybyły w sumie trzy pojazdy straży pożarnej:

GBA OSP Kcynia

GBA JRG 2 Szubin

SH 23 JRG 2 Szubin

Na szczęście skończyło się na strachu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a ewakuacja mieszkańców nie była konieczna.