Umowa na remont drogi Wabcz-Linowiec podpisana. Problem z przetargiem na inną drogę

Trzeci przetarg na wykonanie dokumentacji remontu drogi Unisław - Żygląd

- Wykonawca wszedł na jej ostatni fragment: Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie. Pieszo-rowerowy odcinek zostanie wykonany do końca października - zapowiada starosta. - Przebudowana zostanie także droga Unisław - Żygląd. Dwa razy ogłaszaliśmy już przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej przed wykonaniem remontu. Właśnie w trakcie jest trzeci przetarg. Niestety, oferenci oczekują zbyt wiele za przygotowanie dokumentacji, oferty sięgały 800 tys. złotych. Zwiększyliśmy kwotę do 450 tys. złotych. Mamy nadzieję, że gdy w przyszłym tygodniu nastąpi otwarcie ofert, to będziemy mogli wyłonić wykonawcę. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to ponad 11 mln złotych. I jest szansa pozyskać duże dofinansowanie.