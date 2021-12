Unia Janikowo w rundzie jesiennej III ligi. To była zmienna postawa [zdjęcia]

Zespół z Janikowa w miarę szybko zbudował skład na sezon 2021/22. Wydawało się, że ta drużyna oparta na graczach z regionu, którzy mają za sobą grę na poziomie nawet pierwszej ligi będzie jednym z faworytów do awansu. Jednak zawodnikom Unii nie udało się ustabilizować formy i dobre mecze wyjazdowe przeplatali słabymi na swoim boisku. Po sześciu spotkaniach i trzech porażkach jako gospodarz trener Artur Polehojko zdecydował się zrezygnować z funkcji trenera i skupić się na zadaniach jako wiceprezes do spraw sportowych w klubie. Poprowadził jeszcze zespół w zwycięskim meczu w Starogardzie Gdańskim, ale już wcześniej było wiadomo, że zastąpi go Piotr Klepczarek .

Po rundzie jesiennej janikowianie tracą dziewięć punktów do prowadzącej Olimpii Grudziądz. O awansie nikt głośno nie mówi, ale Unia chce jeszcze bardziej naciskać liderów. Aby tak się stało w rundzie wiosennej, to do dobrej postawy na wyjazdach, trzeba dołożyć udane spotkania na swoim boisku. Na razie trudno mówić, by stadion w Janikowie był twierdzą miejscowych.

Innym problemem jest fakt grania na wyjazdach z całą czołówką, ale z drugiej strony granie w delegacji biało-niebieskim wyraźnie leży. Jeśli to utrzymają, nie powinno być źle.