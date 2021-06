Unijne plany zrewolucjonizują Wspólną Politykę Rolną. Są ambitne

Bruksela zaplanowała cięcia

Unijne cele są ambitne. Przewidują one m.in. zmniejszenie ogólnego zużycia pestycydów o 50 proc. do 2030 roku, strat składników pokarmowych w glebie o co najmniej 50 proc. zachowując jej żyzność (co oznacza zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc.), ograniczenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt hodowlanych o 50 proc. do 2030 r. Unia chce by do tego roku aż 25 proc. gruntów rolnych zajmowały uprawy ekologiczne.

Rolnicy obawiają się, że w unijnym budżecie pieniędzy na przeprowadzenie takiej rewolucji jest za mało (szczególnie w II filarze).

Przedstawiciele resortu rolnictwa poinformowali, że w uzgodnionym budżecie WPR (na poziomie UE) zapisano 344 444 mld euro, a wydatki na II filar zostały podniesione do 77 850 mld euro (o 7,8 mld euro więcej).