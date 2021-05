Krajowe Dni Pola 2021 w Minikowie - ponad 500 odmian roślin uprawnych w jednym miejscu

Ponad 13 ha demonstracji i ponad 500 odmian roślin uprawnych czeka na rolników na polach w Chrząstowie. Jak podkreśla w zaproszeniu wideo Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR, można tam przyjeżdżać przez cały okres wegetacji, nie tylko w czasie wydarzeń centralnych, które zaplanowano 19 i 20 czerwca. Impreza ma odbywać się w różnych miejscach w kolejnych latach.

- Krajowe Dni Pola to takie prawdziwe święto pola, to unikatowa impreza w skali kraju, gdzie prezentujemy postęp hodowlany krajowy polskich firm hodowlanych, jak i w konkurencji z zagranicznymi. To przegląd tego, co jest najnowsze, innowacyjne i co buduje nasz postęp hodowlany, jeśli chodzi o produkty roślinne - mówi w nagraniu Ryszard Zarudzki.