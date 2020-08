Unisławianin nowym szefem Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Nie ma komu sprzedawać. Nie ma komu leczyć. Pracownicy sklepów i przychodni na L-4

Pandemia Covid-19 to nie tylko stan zagrożenia zdrowia publicznego. To także kryzys gospodarczy, który wyjątkowo mocno uderza w małe i średnie przedsiębiorstwa, a szczególnie boleśnie odczuli go pracodawcy zatrudniający do 20-30 osób. Nieobecność każdego pracownika jest w takich ...