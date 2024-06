Potrącony przez samochód Sebastian może wrócić do zdrowia, ale potrzeba 100 tys. zł

- Zaczynamy odczuwać dolegliwości z kręgosłupem - przyznaje pani Aneta, mama Sebastiana. - Jest to związane z dźwiganiem syna. On jest wysoki, ma 190 cm wzrostu. W nocy trzeba wstawać go obracać. Czasami uda mu się samodzielnie, ale i tak się budzimy i go doglądamy.

Kilka lat temu Sebastian z Witkowa (powiat sępoleński) został potrącony przez samochód. Akurat wtedy 25-latek jechał rowerem do kolegi. W wyniku wypadku najbardziej ucierpiała głowa. Pękła tętnica mózgowa, pojawił się krwiak lewej półkuli. Sebastian spędził 2 miesiące na OIOM-ie, a kolejne 5 miesięcy w szpitalu w Toruniu. Był w śpiączce. Lekarze nie wierzyli, że pacjent z tego wyjdzie, a wyszedł.

Młodzieniec ma rehabilitację. Według specjalistów, jego stan poprawił się o 30 proc. Sam jeszcze nie chodzi, nie jest w stanie wstać z łóżka i przesiąść się na wózek. Jest jednak nadzieja, że Sebastian wróci do zdrowia. Zaczyna poruszać się przy balkoniku.