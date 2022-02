Uroczyste otwarcie drogi z Raciąża do drogi wojewódzkiej [zdjęcia]

Przebudowa ponad 4-kilometrów odcinka drogi z Raciąża do drogi wojewódzkiej nr 240 została dofinansowana ze środków narodowego funduszu rozwoju dróg. Inwestycja kosztowała 4,57 mln zł, a dofinansowanie stanowiło 50 proc (2 mln 288 tys. zł). Pozostała część to wkład własny powiatu tucholskiego - 1 mln 886 tys. zł i dotacje: gminy Tuchola - 302 tys. zł i Kęsowo - 100 tys. zł.

Minister Łukasz Schreiber informuje, że podczas otwarcia rozmawiał o kolejnym etapie inwestycji - przebudowie drogi do Piastoszyna m.in. ze starostą tucholskim Michałem Mrozem, burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim, wójtem gminy Kęsowo Radosławem Januszewskim oraz samorządowcami i radnymi gminy oraz powiatu. Wykonawca drogi został już wyłoniony, a prace przy remoncie ruszą już niebawem.