Prace na budowie drogi S10 ruszą po wakacjach - przekonuje wojewoda. Nie będzie kar?

Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to bardzo skomplikowany proces, który wyjaśniał podczas czwartkowego briefingu prasowego wojewoda Michał Sztybel. Skupił się na odcinku pierwszym ze Stryszka do Emilianowa.

- To nie jest tak, że leżę sobie w gabinecie na kanapie, z tym, że nie mam tam kanapy, i może jak mi się zechce to wstanę i podpiszę decyzję ZRID i budowa ruszy. Procedury są bardzo skomplikowane i jeśli do kogoś miałbym mieć pretensje, to są nimi politycy, którzy ludziom odpowiedzialnym za przygotowanie inwestycji stwarzają nieraz presję, aby było szybciej, aby zdążyć, bo za chwilę są wybory. A potem okazuje się, że dokumentacja zawiera mnóstwo błędów i braków, i trzeba to poprawiać – mówił wojewoda.