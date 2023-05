Uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja [zdjęcia]

- Tak liczny udział, w ten piękny, słoneczny dzień to manifestacja naszego przywiązania do ojczyzny. Dlaczego wszyscy się tutaj znaleźliśmy? - mówił na placu 3 Maja Arkadiusz Gralak. - Jedni z obowiązku, inni z ciekawości, ale tak naprawdę sprowadza się to do jednego - dlatego, bo nam wolno. Wolność oznacza prawa, ale także obowiązki, to coś wyjątkowego, co trudno opisać, a łatwo wypowiedzieć.