Urodzeni 29 lutego świętują co cztery lata. Ile jest takich osób w Golubiu-Dobrzyniu?

- Pamiętam, że jak zobaczyłem w przedszkolu, że w kalendarzu nie ma 29 lutego, to byłem zdziwiony i na początku, jak byłem mały, nie mogłem zrozumieć, dlaczego inne dzieci mają swoje daty w kalendarzu a ja nie. Ale teraz już to wiem. Moje panie w przedszkolu co roku doklejały do kalendarza kartkę z moją datą urodzin i miałem jak inne dzieci - dodaje chłopiec. - Niektórzy myślą, że dostaję prezenty raz na cztery lata. Z tym stanowczo się nie zgadzam. W tym roku mam prawdziwe urodziny, hurra!

Jak mówi mama Eryka, pani Małgorzata, gdy nie ma roku przestępnego, urodziny rodzina świętuje 1 marca.

- Wychodzę z założenia, że jest to kolejny dzień po 28. - mówi pani Małgorzata. - W roku przestępnym zawsze organizujemy rodzinną wycieczkę. Byliśmy w Toruniu, gdzie synek się urodził. W 2020 roku Eryk poprosił o wyprawę do Łodzi. To on decyduje, co będziemy zwiedzać, gdzie pójdziemy.

Gdy są takie sytuacje, że mama Eryka musi gdzieś podać datę urodzin dziecka, zawsze słyszy to samo: "naprawdę?!"

W Golubiu-Dobrzyniu jest więcej osób, które tak jak Eryk, urodziły się 29 lutego. Jak wynika ze statystyk Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowanych jest 31 osób, które urodziły się 29 lutego.