Urodziny schroniska dla zwierząt w Grudziądzu. Był piknik i okazja do przygotowania się do adopcji psa lub kota [zdjęcia]

Aktualnie w schronisku przebywa 235 psów i 80 kotów. Jak podkreślają władze obiektu, ogromnym wsparciem są wolontariusze. Jest ich około 50. A wśród nich m.in. Wiktoria Rozwadowska: - Wolontariat tutaj to taka moja życiowa droga, to miłości do zwierząt, chęć opiekowania się nimi i dbania o nie. Do zadań bardziej doświadczonych i zaangażowanych wolontariuszy, właśnie jak Wiktoria należą czynności takie jak: karmienie, sprzątanie boksów. Najczęściej jednak główną czynnością wolontariuszy jest wyprowadzanie zwierzaków na spacery. Wokół schroniska znajduje się spory wybieg w zalesionym terenie.

Wolontariusze są dużym wsparciem. Nowi mile widziani