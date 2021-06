Urząd Gminy Chełmno ma nowa siedzibę. Zdjęcia z uroczystego otwarcia

Wprawdzie dla petentów nowa siedziba Urzędu Gminy Chełmno otworzyła się już w drugiej połowie maja, ale oficjalne otarcie nastąpiło w czerwcu.

W gminie od dawna myśleli o zmianie siedziby.

- Realne szanse na ten krok pojawiły się, gdy Banku Spółdzielczy w Chełmnie został przejęty przez ten toruński i pojawiło się ogłoszenie, że chcą sprzedać swój chełmiński budynek - mówi Krzysztof Wypij. - Rozpoczęliśmy negocjancie - ceny, warunków zakupu. Udało się i za obiekt zapłacimy 2 mln 320 tys. złotych w ratach. Przy rosnących cenach nieruchomości myślę, że to dobra cena. Nowa siedziba to trzy piętra plus piwnica.

Remont obiektu wyniósł około 400 tys. złotych. Zrobiła go firma z Torunia, która wygrała przetarg. Z 400 tys. złotych aż 100 tys. złotych to koszty sieci informatycznej.