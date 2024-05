Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia wzywa redakcję do wykazania interesu publicznego w pytaniu o wydatki

W związku z zainteresowaniem naszych Czytelników kosztami promocji Urzędu Miasta, 25 marca zapytaliśmy ile miasto wydało na ten cel w ubiegłym i tym roku. Poprosiliśmy o podanie wysokości faktur z MZWiK za gazetę „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska”, koszty publikacji ogłoszeń/artykułów etc. w innych mediach, koszty wydruku banerów, koszty przygotowywania relacji z miejskich imprez oraz inwestycji ( m.in . Bieg o Wschodzie Słońca, modernizacja stadionu), koszty przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych dla miasta przez Telewizję Kablową oraz inne osoby/firmy, koszty przygotowania podcastów z panem burmistrzem, koszty materiałów reklamowych).

Ponadto podpisująca pismo inspektor Agnieszka Boruszkowska dodała: "po wnikliwej analizie treści wniosku z dnia 25.03.2024 r. stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), dalej jako u.d.i.p. Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne, dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.