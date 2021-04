Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu szuka produktu, symbolu, marki miasta. Jest lawina komentarzy

- Miasta od zawsze prezentowały i podkreślały to, co ich społeczność osiągnęła, co stanowi jej dumę, co daną miejscowość, najlepiej określa i charakteryzuje. W przypadku Golubia-Dobrzynia bezsprzecznie jest to golubski zamek, rzeka Drwęca, bogata historia i wspaniałe walory, turystyczne. Niemniej warto poszukiwać i promować nowe, inne produkty - symbole, mogące pozytywnie wpłynąć na promocję miasta, co za tym idzie rozwój gospodarki i turystyki Golubia-Dobrzynia. Patronat nad programem zgodził się objąć dr hab. Piotr Birecki – informuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

Swoje propozycje możecie zgłaszać w komentarzach na naszym profilu na Facebooku

Wiadomość urzędu skomentowało wiele osób.

Radna Dominika Piotrowska pisze: - Szukać nowego produktu markowego? Przecież to jest niezrozumiałe, ponieważ jak jesteśmy razem w samorządzie od 7 lat (ja jako radna, pan jako Burmistrz plus był Pan 8 lat prędzej radnym) to mówię nieustannie o produkcie markowym tego miasta, którym jest zamek, turniej, starówka, Anna Wazówna, Drwęca i spływy kajakowe. Nic nie trzeba szukać i wymyślać na siłę tylko promować to co zostało już ofiarowane. Inne miasta np. Wąbrzeźno rzeczywiście musiało szukać z mieszkańcami takiego produktu i mieszkańcy zdecydowali, że będą to wody - jeziora. My wystarczy, że będziemy promować to co już mamy od lat i z tym kojarzy się nasze miasto - zamek. Proszę o większą dbałość podczas jego promocji - nowoczesne foldery, ładne tablice informacyjne, mapki, gra miejska z motywem zamku, imprezy w klimacie średniowiecza, jarmarki, zioła - zielniki Anny Wazówny zamiast bratków, murale w klimacie średniowiecza. Wokół tego wszystko budować. Nagle będziemy po 7 latach szukać produktu markowego? Ruchy pozorowane.