Urzędnik miejski: My mamy nadmiar obowiązków, ale to biblioteka dostanie dodatkowego pracownika Monika Smól

Zwiększy się zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie, a urzędnicy dostaną podwyżki Rafał Przybylski

- Miasto będzie przekazywało pieniądze na wynagrodzenie nowej dodatkowej osoby, która zatrudniona zostanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie. Po co tam kolejny pracownik? Co tam się takiego dzieje, zwłaszcza w pandemii? A podwyżek my, dociążeni obowiązkami urzędnicy, wciąż nie widzimy - mówi Czytelnik.