Uwaga! Enterokoki kałowe w wodzie docierającej do mieszkańców gmin Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo

- Woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością , a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, wyłącznie po przegotowaniu - radzi sanepid.