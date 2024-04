Uwaga na bukszpany! W Kujawsko-Pomorskiem gąsienice już żerują na świeżych liściach

Teraz gąsienice rozpoczynają żerowanie na młodych liściach bukszpanu. Ich obecności towarzyszą oprzędy jedwabnych nici. Gąsienice powodują znaczne szkody na roślinach: zasychanie całych krzewów lub ich części. W południowej Polsce znany jest przypadek całkowitego zniszczenia żywopłotu z bukszpanu w ciągu około dwóch tygodni.

- Krzew należy przeglądać co dwa tygodnie – uczula PIORiN. - Trzeba to robić uważnie, także od środka krzewu, bo szkodniki są odkrywane dopiero wtedy, gdy dotrą do jego obrzeży i zewnętrzne liście oraz młode pędy zaczynają usychać. Tymczasem gąsienice ćmy zwykle zaczynają szkodzić od wnętrza krzewu.