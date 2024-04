Uwaga na oszustwo na NFZ. Karta ubezpieczenia nie istnieje. Nie dajmy się nabrać!

- To oszustwo i próba wyłudzenia danych oraz pieniędzy - ostrzega Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ.

Nie ma jednej, wspólnej karty dla rodziny

EKUZ potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż nasze państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii. Jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

O ile karta ubezpieczenia nie istnieje, to rzeczywiście jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą Narodowy Fundusz Zdrowia za darmo wydaje osobom ubezpieczonym wyjeżdżającym za granicę.

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie zagraniczne placówki służby zdrowia honorują kartę EKUZ. Najczęściej są to tylko państwowe szpitale, a takie nie zawsze można znaleźć w prywatnych kurortach. A właśnie tam najchętniej spędzamy zagraniczne wakacje. Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Mamy prawo tylko do leczenia:

EKUZ standardowo na trzy lata

Są jednak osoby, które dostaną EKUZ na dłużej. Aż 5 lat ważna jest Karta wydawana emerytom, którzy nie ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Także na 5 lat kartę dostaną osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat i nie mają ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia ich 18. urodzin).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego standardowo jest ważna 3 lata. Uprawnienie do uzyskania EKUZ na 36 miesięcy przysługuje osobom, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą lub pobierają zasiłek albo świadczenie przedemerytalne.

Natomiast na 18 miesięcy EKUZ dostaną: renciści, osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia, dzieci/uczniowie posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18. roku życia oraz studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można sobie wyrobić osobiście w siedzibie NFZ w Bydgoszczy oraz w delegaturach w Toruniu i we Włoclawku. Można też to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), mobilnej aplikacji mojeIKP lub ePUAP. Wniosek o wydanie karty można również wysłać pocztą tradycyjną.