Uwaga na tablice rejestracyjne z numerem 0. Osoby o takich tablicach mają pecha

Przesądy opanowały wszystkie dziedziny życia społecznego i mają się bardzo dobrze w naszym kraju. Okazuje się, że nie brakuje także przesądów motoryzacyjnych. Odnoszą się one do koloru auta, przewożonych w nim przedmiotów, porządku, a nawet... numeru rejestracyjnego. Co ciekawe nie chodzi tu wcale o liczby powszechnie uznawane za pechowe np. 13, 7 czy 6, lecz o liczbę 0. Ezoterycy wskazują, że akurat ta cyfra może sprowadzić na nas nieszczęście na drodze.