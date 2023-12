Uwaga na takie wiadomości! Tak oszuści chcą ogołocić konto metodą na "numer ulicy"

"Twoja paczka została wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Zaktualizuj informacje o wysyłce". - Może nawet dałabym się nabrać i kliknęłabym w link, bo zamawiałam kilka paczek - przyznaje pani Alina. - Niestety dla nich trafili na polonistkę. Uderzyło mnie sformułowanie "numer ulicy". To tak, jakby pisał ktoś, kto nie zna polskiej rzeczywistości. Mąż pani Aliny zwrócił uwagę na inny szczegół: link podany w SMS-ie różnił się od oryginalnego literką "x".

Nie tylko InPost

Okazuje się, że metoda jest już znana Zespołowi Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK. To kolejna kampania phishingową, której celem jest wyłudzenie danych kart płatniczych klientów znanych i zaufanych firm kurierskich.

Schemat działania cyberoszustów opiera się na masowej wysyłce wiadomości SMS z informacją o rzekomych problemach z dostarczeniem przesyłki. Przestępcy podszywają się nie tylko pod InPost, ale również pod wizerunek Poczty Polskiej. Starają się wzbudzić w swoich potencjalnych ofiarach zaufanie, aby nakłonić ich do uzupełnienia danych online na fałszywej stronie, do której prowadzi link zawarty w SMS-ie.

Fałszywa strona przypomina prawdziwą

Umieszczony w wiadomości link, przenosi potencjalną ofiarę na stronę łudząco przypominającą prawdziwe strony firm kurierskich. Tam, pod pretekstem dopłaty za ponową dostawę, znajduje się fałszywy (bardzo podobny do oryginalnego) formularz płatności. Cyberprzestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej, które wykorzystują do kradzieży pieniędzy z konta ofiary.

Oszuści wykorzystujący tę metodę "phishingu". Wystarczy kilka minut od przekazania im tych informacji, aby pieniądze zniknęły z konta bankowego.