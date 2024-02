Uwaga! Od dziś możesz dostać SMS-a z gazowni. We wiadomości będzie taka treść

Kto pierwszy dostnaie sms-a z gazowni?

PSG skontaktuje się z klientami tylko w sytuacji, gdy dostęp do gazomierza jest utrudniony i nie dokonano odczytu rzeczywistego w okresie ostatnich 12 miesięcy. Otrzymają oni SMS z informacjami o tym, w jaki sposób przesłać do operatora odczyt licznika oraz fotografię urządzenia potwierdzającą zużycie gazu. W pierwszej kolejności wiadomości SMS będą wysyłane do odbiorców zakwalifikowanych do 3. i 4. grupy taryfowej.