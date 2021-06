Nocne roboty drogowe w Bydgoszczy

Prace na Rondzie Bernardyńskim oraz Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy rozpoczynają się 16 czerwca i potrwać mają do 19 czerwca. Mają one związek z budową trasy tramwajowej. Będą to roboty na przejazdach torowo-drogowych.