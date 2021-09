VI edycja Maratonu MTB Golub-Dobrzyń. Zapisy trwają

OSiR w Golubiu-Dobrzyniu przygotował kolejną edycję Maratonu MTB, która organizowana jest 26 września. Start zaplanowano na godz.10:30. Wyścig główny rozegrany zostanie na dystansie 35 km. Zapisy online trwają do 20 września. Opłaty uzależnione są od terminu zapisu: 50 zł do 31.08.2021, 60zł do 20.09.2021, 70zł w dniu wyścigu.