W 2021 roku w polityce działo się aż za dużo. Oto podsumowanie posłów z regionu

Poseł Gawkowski: - Mamy najwięcej zgonów od II wojny światowej. Nie potrafimy pokonać koronawirusa. W 2022 roku warto skuteczniej przeciwdziałać pandemii i zrobić wszystko, by jak najwięcej Polaków zaszczepiło się. Trzeba działać ponad podziałami politycznymi. Ponadto bardzo wzrosły ceny, panuje drożyzna. Mamy największą od dwóch dekad inflację. To będzie się nam odbijało czkawką w 2022 roku. Co do pozostałych spraw, to każda z nich miała swój czas i swoją wagę, ale pandemia i drożyzna przede wszystkim będą wpływać na 2022 rok. Oczywiście były zmiany w Zjednoczonej Prawicy, która w 2021 rok zamyka osłabiona. Na opozycji pojawił się lider, Donald Tusk, który mimo wszystko nie podniósł notowań Platformy. Mamy też konflikt na polsko – białoruskiej granicy, od początku do końca źle rozegrany. Wprowadzenie stanu wyjątkowego nie doprowadziło do wielkiego przełomu, trzeba było działać zdecydowanie szybciej działać w relacjach międzynarodowych. Nie zyskujemy też na relacjach z Unią Europejską. Rząd ciągle wywołuje kolejne wojenki kończące się tym, że nie mamy unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.