Lewica podsumowuje w Bydgoszczy kończącą się kadencję. "Złożyliśmy 1500 interpelacji"

Bydgoscy parlamentarzyści Lewicy, Krzysztof Gawkowski i Jan Szopiński, wyliczają działania, jakie podejmowali przez ostatnie cztery lata. "Zwracaliśmy uwagę na budowę chodników i ścieżek rowerowych, ale też na sprawy, dotyczące wszystkich mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego".

- To szybko minęło, ale to nie były proste cztery lata - mówi poseł Lewicy, Krzysztof Gawkowski podczas konferencji zorganizowanej w biurze parlamentarnym w Bydgoszczy. - Mieliśmy do czynienia z kilkoma dużymi kryzysami, które dotyczyły między innymi sytuacji zdrowotnej, pandemii. Byliśmy w trudnej sytuacji dotyczącej finansów i działania samorządu terytorialnego, a ostatni czas to drożyzna, inflacja, problemy gospodarcze.

Gawkowski zaznacza, że posłowie Lewicy tworzyli w tym czasie wspólne inicjatywy. Wspomina o współpracy z Komitetem Obrony Demokracji. - Kadencja, choć trudna, to udana, czego świadectwem jest złożonych przez nas dwóch, z posłem Janem Szopińskim, 1500 interpelacji. To sprawy dotyczący małych kwestii, lokalnych społeczności, to sprawy o tym, gdzie zbudować chodnik, ścieżkę rowerową, ale to też sprawy wagi regionalnej, które mają znaczenie dla mieszkańców całego województwa - podkreśla parlamentarzysta.

99 proc. udziału w głosowaniach

Poseł Lewicy wylicza, że wspólnie z Janem Szopińskim byli współautorami wniosków, a także debaty sejmowej w Bydgoszczy: - Jan Szopiński zrobił też dużo, by przy Politechnice Bydgoskiej uruchomiono wydział medyczny mówi Gawkowski. Warto też powiedzieć, że nasze wnioski budżetowe spotykały się z przychylnością nie tylko w Bydgoszczy, ale i w Inowrocławiu. Wnioskowaliśmy, m.in., by budżet państwa wspomagał lokalne samorządy i w tej sytuacji. Kondycja samorządów robi się coraz gorsza i udało się wielokrotnie doprowadzić do tego, żeby czeki, które były ogłaszane, nie były tylko czekami PiS-u.

Gawkowski podkreśla, że wspólna (z posłem Janem Szopińskim), frekwencja w głosowaniach sejmowych wyniosła 99 proc. - To jest taka pieczątka potwierdzająca, że jesteśmy w Bydgoszczy, ale w Polsce nas też doskonale słyszano i widziano i te nasze interwencje też miały duże znaczenie. Przypomnę, jak wspólnie interweniowaliśmy w sprawie tego, jak wygląda jakość edukacji w Kujawsko-Pomorskiem - mówi Gawkowski. - Byliśmy na interwencjach u kuratora oświaty, między innymi w sprawie braku w obsadzie nauczycieli. Lewica udowodniła, że te cztery lata nie były przespane. To była też walk, by w końcu zrobić porządek z terenami Zachemu, by całość tej w okolicach Bydgoszczy bomby ekologicznej była zagospodarowana przez władze państwowe, bo tu chodzi o miliony złotych i lokalne samorządy bez wsparcia krajowego, rządu, nie są w stanie poradzić z tym problemem.

Jan Szopiński: - Pracowaliśmy uczciwie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentowałem różne sprawy przedkładane przez osoby niepełnosprawne, przez pracowników służby zdrowia, przez nauczycieli, przez pracowników administracji państwowej i samorządowej. - Udało nam się zrealizować wiele spraw, o których mieszkańcy marzyli - kontynuuje poseł Szopiński. - Na jednej z konferencji prasowych wskazywałem PiS-owi, w którym kierunku trzeba iść, by utworzyć wydział medyczny na uczelni. Działaliśmy wspólnie, by nie doszło do połączenia szpitala Biziela razem z państwowym szpitalem klinicznym i to też się udało. Przez kilka lat nie udawało się zacząć inwestycji budowy trasy S10 z Bydgoszczy do Torunia. Nasz nacisk został dostrzeżony. W czwartek 24 sierpnia Lewica w Bydgoszczy ma przedstawić swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych.

