W bydgoskim Fordonie trzeba przesadzić drzewka, kolidujące z budową parkingu. Miasto zaprasza chętnych po ich odbiór

Do przesadzenia jest kilkadziesiąt drzewek, po które mogą zgłosić się zainteresowane osoby. W poniedziałek 30 sierpnia 2021 w godz. 10.00-12.00 u zbiegu ulic Korfantego i Prejsa pracownicy ZDMiKP oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wskażą wszystkim chętnym drzewka do wykopania.

Każdy może przyjść i wybrać sobie drzewko. Pomożemy przy ich wykopaniu i przygotowaniu do przewiezienia. Warto mieć worek lub donicę do zabezpieczenia korzeni oraz ziemi w czasie transportu. Transport drzewek odbywać się będzie we własnym zakresie. Serdecznie zapraszamy po odbiór swojego drzewka - deklarują władze Bydgoszczy.