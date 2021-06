W Bydgoszczy pełną parą ruszyło Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę. Eksperci pomogą firmom

2 czerwca uroczyste otwarcie bydgoskiej jednostki zainaugurowało ogólnopolski start pozostałych 9 centrów w kraju.

- Zmieniamy się, staramy się być coraz bardziej efektywni i jeszcze lepiej realizować nałożone na nas zadania. Dowodem tego jest utworzenie 10 Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę. Do tej pory wnioski w tej sprawie były rozpatrywane lokalnie, w każdym oddziale ZUS. Teraz będą trafiać wyłącznie do specjalnie powołanych do tego CUL-ów. Jeden z nich powstał w Bydgoszczy - mówił Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS, który w środę otwierał Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę z ZUS w Fordonie.

Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę w Bydgoszczy. Jakie wnioski tu trafią?

Jak dodaje wiceprezes ZUS, celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz ulg w postępowaniach egzekucyjnych. Wnioski o udzielenie ulgi będą automatycznie i losowo przydzielane do poszczególnych centrów. - Co ważne, wnioski z terenu działania jednostki będącej Centrum nie będą rozpatrywane przez tę jednostkę, nastąpi również wyłączenie z rozpatrywania przez dane CUL spraw z terenu oddziałów sąsiadujących np. wnioski z Oddziału w Toruniu nie będą rozpatrywane przez CUL w Oddziale w Bydgoszczy. Ale np. do Bydgoszczy mogą trafić wnioski z Zakopanego, Nowego Sącza czy Koszalina. Brak kontaktu analityka z klientem zapewni obiektywność rozstrzygnięć i ograniczy ryzyko potencjalnych nadużyć - wyjaśnia Paweł Jaroszek.