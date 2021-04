W Bydgoszczy powstaje nowe miniosiedle. Mieszkańcy sąsiedniej kamienicy mają zamurować okna?

- To absurd - zaznacza Jerzy Lisiecki, mieszkaniec kamienicy przy ulicy Garbary 20 w bydgoskim Śródmieściu. - Po sąsiedzku mamy budowę, powstaje miniosiedle. Szeroko reklamowane w całym mieście. A teraz dowiadujemy się, że mieszkańcy naszego domu być może będą musieli zamurować sobie okna w mieszkaniach, bo to nie wpisuje się w wizję architektoniczną sąsiedniej inwestycji. Gdzie my żyjemy?

- Nie jestem właścicielem, ani współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Garbary 20. Nie jestem upoważniony do udzielania informacji na temat stanu technicznego i prawnego nieruchomości. Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do właścicieli - to krótka odpowiedź dewelopera.

Zapytaliśmy dewelopera wprost, czy to on zawiadomił inspektora budowlanego w sprawie okien w kamienicy. Nie odpowiedział.

Tymczasem na terenie należącym do inwestora, w głębi (po północnej stronie parceli między kamienicami) został wzniesiony już jeden z budynków miniosiedla.

Kamienica pod "20" przy Garbarach, wzniesiona w latach 1903-1904 znajduje się wprost na liście obiektów zabytkowych województwa kujawsko-pomorskiego. Okna po zachodniej stronie wykonano ponad sześćdziesiąt lat temu.

- To jest kuriozum, że człowiekowi zamurowuje się okna, które są jedynym źródłem światła w mieszkaniu - mówi Katarzyna Pubanz-Zalewska, właścicielka jednego z mieszkań w kamienicy i konserwator zabytków. - To paranoja. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. Wszystko, co w tej kamienicy jest wykonywane, musi być konsultowane z konserwatorem miejskim. Jako właściciele mieszkań prowadzimy remont klatki schodowej. Wszystko załatwiamy drogą oficjalną, przywracamy kolorystykę, ornamenty, które mają tam być naniesione. Sprowadzamy oryginalne XIX-wieczne kafle. Tyle serca w to włożyliśmy. No i pieniędzy.