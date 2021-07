Mieszkańcy kamienicy w Bydgoszczy boją się, że będą musieli zamurować swoje okna

Wracamy do sprawy inwestycji przy ulicy Garbary 22. Nowy budynek mieszkalny, który ma tam powstać stał się zarzewiem konfliktu z mieszkańcami usytuowanej po sąsiedzku kamienicy pod numerem 20. Budowla ujęta jest w wykazie obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. To zresztą argument, na jaki powołują się jej mieszkańcy.