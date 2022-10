W Bydgoszczy siatkówka łączy pokolenia. Trening dla dzieci i dorosłych, spotkanie seniorów i mecz

W sobotę, 29 października w Bydgoszczy (hala Arena, ul. Toruńska 59), odbędzie się impreza sportowa pod nazwą "Siatkówka Łączy Pokolenia". Sześciu Mistrzów spotka się z dziećmi i ich rodzinami podczas wspólnej zabawy sportowej. W ramach projektu odbędzie się również "Spotkanie Rodziny Siatkarskiej" urozmaicające seniorską codzienność. Na deser - pierwszy w tym sezonie ligowy mecz OnlyBio Pałacu Bydgoszcz z Roleski Grupa Azoty Tarnów.

„Siatkówka łączy pokolenia” to cykl imprez, które mają na celu wzmocnienie więzi międzypokoleniowej na linii senior-rodzic-dzieci. Ma też zachęcać do aktywności fizycznej, promować zdrowy styl życia i samą siatkówkę. Projekt ma też za zadanie podtrzymywać pamięć o wybitnych sportowcach, którzy dumnie reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Scenariusz sobotniego spotkania w Bydgoszczy podzielony jest na trzy części:

Pierwszy to aktywność sportowa - udział dzieci wraz z rodzicami w konkurencjach sportowych. Ma zachęcić do podjęcia wspólnych, rodzinnych działań, do wyjścia z domu, oderwania się od komputera i telewizora. Ma wzbudzić zainteresowanie siatkówką, chęci jej trenowania na poziomie amatorskim, jak i kibicowania lokalnym drużynom.