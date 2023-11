W Chalinie zbiory buraków cukrowych są wysokie. W województwie bardzo zróżnicowane!

W Kujawsko-Pomorskiem plantatorzy buraków cukrowych w niektórych gminach mogą być zadowoleni z plonów. W gminie Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim z hektara zbierają nawet 75 ton buraków. Są jednak gminy, gdzie zbiory są niskie.

W tym roku plantatorzy buraków cukrowych w niektórych gminach województwa kujawsko-pomorskiego nie mają powodów do narzekań. Nawet susza nie odbiła się w sposób znaczący na wysokości zbiorów. Polaryzacja, czyli zawartość cukru też jest na wysokim poziomie, bo waha się od 17 do 19 proc. Tak jest chociażby w gminie Dobrzyń nad Wisłą. Jednak w gminach Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz czy w okolicach Kruszwicy jest źle. Tam zbiory mogą być nawet poniżej 50t/ha.

- Buraki cukrowe uprawiam na 7 ha – mówi Ryszard Walter z Chalina w powiecie lipnowskim, członek Zarządu Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. – Mam III i IV klasę gleby i naprawdę jestem zadowolony ze zbiorów. Zebrałem od 75 do 80t/ha. Odstawiam je do cukrowni w Dobrzelinie w powiecie kutnowskim, która należy do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. W tej chwili uprawa buraka cukrowego jest bardzo opłacalna. Jak zostaliśmy zapewnieni, nawet buraki poza limit kontraktacji będą w podobnej, a może nawet w takiej samej cenie.

Nasiona i fachowe wsparcie Każdy rolnik uprawiający buraki ma zawartą umowę z producentem cukru. To standard. Otrzymuje on nasiona oraz może liczyć na fachowe wsparcie. Część środków ochrony roślin została wycofana i należy wiedzieć, jakie i kiedy można zastosować, by opanować chwasty i szkodniki.

- W tym roku nie było silnej presji chwościka buraczanego – kontynuuje Ryszard Walter. – Tu najskuteczniejsze są preparaty z chelatem miedzi, bo na nią nie zdążył się jeszcze uodpornić. Zawsze możemy liczyć na pomoc Macieja Dolnego, inspektora do spraw kontraktacji i uprawy buraków. Potrafi on świetnie dobrać środki ochrony roślin. Opryski chemiczne wykonuję trzy razy co dziesięć dni. Między drugim a trzecim zabiegiem stosuję odżywkę, która wzmacnia rośliny. Wtedy mam pewność, że zadziałają jak należy. Przy burakach najważniejszy jest zasadowy odczyn gleby i z siewem trzeba poczekać aż się ona ogrzeje. Wówczas nie trzeba się obawiać o zgorzel siewek. Zawsze sprawdzam temperaturę gleby termometrem. Najlepiej też zaorać pole na zimę, bo wtedy łatwiej można sobie poradzić z chwastami.

Najwyższe plony na północy i południu kraju Jednak nie w całym kraju plony są tak zadowalające. Najgorzej jest tam, gdzie było najmniej opadów. - Jeżeli chodzi o plony to są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu kraju - stwierdza Rafał Strachota, dyrektor Biura Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie. - Najwyższe uzyskują rolnicy z południa i północy Polski, najniższe z rejonów, które zostały najbardziej dotknięte suszą. To pas Polski środkowej od zachodniej do wschodniej granicy. Średnie plony dla kraju powinny wynieść około 63 t/ha. Polaryzacja jest również zróżnicowana, niestety, nie przyrasta w takim tempie

jakbyśmy oczekiwali. Średnia dla kraju powinna przekroczyć 16 proc. We wszystkich koncernach ceny buraków uzależnione są od ceny cukru i zostaną ostatecznie rozliczone po sprzedaży, części lub całości, cukru wyprodukowanego w roku gospodarczym 2023/24. Na dzień dzisiejszy obowiązują stawki gwarantowane (minimalne): KGS 46,5 €/t, P&L 45 €/t, Nordzucker 40 €/t. Natomiast w Sudzucker wypłacana jest zaliczka w kwocie 25 €/t.

