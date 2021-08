W Chełmnie motorowerzystka uderzyła w latarnię. W Stolnie kombajnista zahaczył słup. Zdjęcia

W Stolnie kierujący kombajnem zbożowym zahaczył o przydrożny słup , który przewrócił się zrywając przewody światłowodowe i uszkadzając ogrodzenie przyległej posesji. Uszkodzona i zerwana została także linia telefoniczna. Słup leżał poza drogą. Przewody zwisały przez drogę powiatową, a ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Działały dwa zastępy strażackie. Ratownicy sprawdzili detektorem prąd zmienny i to, czy w przewodach nie występuje napięcie. Obcięli zerwane przewody i ułożyli na poboczu. Straty oszacowano na 10 tys. złotych. Kombajnista był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem karnym.

Z kolei w niedzielę (15.08.2021) wieczorem w Chełmnie na ul. Powiśle kierująca motorowerem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w latarnię. Ona i jej pasażerka zostały ranne. Obie kobiety - przytomne, z widocznymi obrażeniami - przewieziono do szpitala. Kierującej motorowerem pobrano krew do badania w celu ustalenia, czy w chwili wypadku była trzeźwa. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat, a w przypadku, kiedy sprawca jest nietrzeźwy - nawet do 4,5 roku. Motorower, który leżał na alei działkowej, przekazano przybyłej na miejsce zdarzenia córce kobiety, która prowadziła.