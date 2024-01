W Chełmnie nie ma wody. Na jednej z ulic doszło do awarii sieci wodociągowej

- Pracownicy dokopali się do miejsca awarii, znaleźli uszkodzenie i naprawili je - dodaje Jarosław Matuszewski. - Zaczęli puszczać wodę, ale powoli, aby nie doszło do kolejnej - jeszcze groźniejszej awarii wynikającej z sąsiedztwa instalacji gazowej. Potrwa więc trochę zanim woda dotrze do górnych lokalizacji miasta.