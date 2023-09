W Chełmnie osiem osób czytało "Nad Niemnem" w ramach Narodowego Czytania 2023. Zdjęcia

W tym roku w chełmińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej postanowili postawić na lokalną społeczność i zaprosili do czytania osiem osób, które zaproszenie chętnie przyjęły i świetnie wykonały postawione przed nimi zadanie.

Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja czytanie wybranych wcześniej dzieł klasyki literatury polskiej. Spotkania i publiczne czytanie odbywają się w plenerze. Często znane lokalnie osoby włączają się w akcję i czytają fragmenty książek. Co roku prezydent Polski wybiera inną lekturę - tym razem dzieło Elizy Orzeszkowej - "Nad Niemnem". Powieść to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej, który podejmuje tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w tym roku.