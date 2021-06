W Chełmnie szczepienia dostępne dla każdego. Skorzystajcie - zachęcają w szpitalu

Do piątku, 25.06.2021, w Punkcie Szczepień Powszechnych w POZ w Chełmnie przy ul. Plac Rydygiera 1 prowadzona jest akcja szczepień bez rejestracji. Wszystkie chętne osoby z aktywnym e-skierowaniem, będą mogły zaszczepić się I dawką szczepionki bez wcześniejszej rejestracji.

Wystarczy okazać tylko dowód osobisty potwierdzający tożsamość. W punkcie znajduje się lekarz kwalifikujący do szczepień. Możliwe jest też szczepienie dzieci od 12 roku życia oraz osób, które wymagają dodatkowej kwalifikacji.

- Sytuacja zmieniła się w stosunku do tej, którą mieliśmy wiosną i teraz mamy więcej szczepionek niż jest chętnych do szczepień - mówi Marzanna Ossowska, od dziś, dyrektor szpitala w Chełmnie. - Zatem każdy kto przyjdzie - tego samego dnia zostanie zaszczepiony. Wydaje nam się, że wszyscy zapomnieli, że koronawirus wciąż jest z nami i na długo pozostanie. Mieliśmy dzień dla 12-latka. Na pierwszy taki przyszło 60 dzieci, teraz nie ma już wielkiego zainteresowania także w tej grupie. Dlatego podpisaliśmy z kuratorem oświaty porozumienie i od września ruszy akcja promocyjna w szkołach - szczepimy 12-16 plus.