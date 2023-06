W Chełmży jak w Lidze Mistrzów. Kapitalny turniej dla pół tysiąca młodych piłkarzy!

Aż pół tysiąca zawodników z rocznika 2014 i młodszych zawita w sobotę 24 czerwca do Chełmży. Prócz miejscowych drużyn AP Gol i Legii Chełmża w turniejowej stawce zaprezentują się także reprezentanci takich klubów, jak Węgrowianka Węgrowo, Unia Wąbrzeźno, LKS Dąbrowa Chełmińska, Mustang Ostaszewo, Victoria Lisewo, Cyklon Kończewice, Lech Rypin, Gol Brodnica, Wojownik Wabcz, Skompensis Skępe, Piłkarz Golub Dobrzyń, AMP Czernikowo czy Elana Toruń.

W początkowej fazie turnieju przewidziano rozegranie meczów w grupach, następnie najlepsze zespoły trafią do Ligi Mistrzów, a pozostałe do Ligi Europy. Rywalizacja drużyn 7-osobowych toczyć się będzie na specjalnie wyznaczonych boiskach, a to sprawi, że każdy uczestnik spędzi na murawie pokaźną dawkę godzin. Spełnione zostaną tym samym kluczowe cele imprezy związane z propagowaniem aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej jako dyscypliny najchętniej uprawianej, promocją współzawodnictwa w myśl zasad fair-play, integracją społeczności zainteresowanej sportem i rekreacją czy wreszcie optymalnym wykorzystaniem infrastruktury sprzyjającej wszechstronnemu uprawianiu sportu.