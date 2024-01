W Chrystkowie i Wielkiej Nieszawce rośnie menonicka odmiana pszenicy Red Turkey

- To ziarno pochodzi z Witmarsum w Holandii. Jest prezentem od mieszkającego tam rolnika Menno de Vries, który rozpoczął projekt Red Turkey w 2018 roku - informował Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. - Przywieźli je do nas członkowie menonickiej społeczności z Niemiec, którzy odwiedzili Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce podczas dorocznej wyprawy do miejsc związanych z historią swych przodków.