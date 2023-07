W Ciechocinku będzie nowy dworzec autobusowy i komunikacja miejska. Mieszkańcy i kuracjusze są zachwyceni

Ciechocinek jest wykluczony kolejowo. Od kilkunastu lat linia kolejowa do uzdrowiska jest nieczynna. Trwają rozmowy z marszałkiem, by przywrócić ruch kolejowy do nadwiślańskiego uzdrowiska. Na brak połączeń najbardziej narzekają kuracjusze, którzy z toruńskiego dworca biorą taksówkę, by dojechać na leczenie do Ciechocinka.

- Dojadę do Aleksandrowa, a później co dalej. Nie miałam jak sprawdzić połączeń autobusowych. Byłam w piątek wieczorem, więc była obawa, że już się nie dostanę do sanatorium. Zapłaciłam za taksówkę, w drodze powrotnej dojadę taksówką do Aleksandrowa Kujawskiego i stamtąd już pociągiem – tłumaczy pani Alina Lipka, kuracjuszka z okolic Poznania.

Podróżni, którzy dojeżdżają do Ciechocinka autobusem, są zaszokowani przystankiem. - Wiata, pod którą może schronić się kilka osób – tłumaczy mieszkanka. - Gdy wszyscy kuracjusze się rozsiądą, reszta stoi. To nie jest dobra wizytówka miasta, trochę wstyd.