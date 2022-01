W czwartek otwarcie lodowiska w Janikowie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z inauguracji "Białego Orlika"

OSiR Janikowo poinformował, że w czwartek, 20 stycznia, o godzinie 15 nastąpi otwarcie lodowiska. "Biały Orlik" ma już 11 lat. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z 2011 roku.

Zobacz wideo: Zimna krew w obliczu ognia. 10-letni bohater z Koronowa odznaczony

Jak informuje OSiR Janikowo, lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20, a w weekendy - od 9 do 20.

Wstęp - 5,00 zł za 1h.

Wejście na lodowisko odbywa się o każdej pełnej godzinie. - W przypadku złych warunków atmosferycznych lodowisko będzie nieczynne - podkreśla OSiR Janikowo. Zobaczcie zdjęcia z uroczystego otwarcia Białego Orlika w Janikowie: