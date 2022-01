Inowrocław. Rondo Lotników Inowrocławskich, mniej filii biblioteki, nowe zasady zbywania mieszkań komunalnych. Tak zdecydowali radni

Jedna zamiast dwóch bibliotecznych filii na osiedlu Rąbin

Względy ekonomiczne - ograniczenie dotacji na rzecz kultury, wzrost cen energii, minimalnego wynagrodzenia i innych kosztów stałych - sprawiły, że radnym przedstawiono do rozpatrzenia projekt uchwały zakładający połączenie w jedną dwóch filii Biblioteki Miejskiej na os. Rąbin - Filii nr 3 przy ul. Szarych Szeregów 2 i Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5. W wyniku połączenia, z dniem 1 sierpnia br. powstanie Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 5, w której będą udostępniane połączone zbiory obu dotychczasowych filii, te dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W trakcie sesji podkreślano, że powstanie jednej filii nie odbije się negatywnie na czytelnikach, gdyż obie dotychczas działające placówki znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. Za przeniesieniem do siedziby przy Wojska Polskiego 5 przemawiało m. in. to, że siedziba dostosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.